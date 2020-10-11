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Batan teknenin içinde kalan balıkçı böyle kurtarıldı

Kayıp diye aranan Cemal isimli balıkçı alabora olarak ters dönen teknenin içinde bulundu

11 Ekim 2020 10:25

İstanbul Fatih'te Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi sabah saatlerinde alabora oldu, 2 balıkçı hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı. Kayıp diye aranan Cemal isimli balıkçı alabora olarak ters dönen teknenin içinde bulundu. Tekne içinde kurtarılmayı bekleyen balıkçıyı dalgıç polisler buldu.

Dalgıçlar yanlarında getirdikleri oksijen tüpünü verdikleri balıkçıyla birlikte su üstüne çıktı. Balıkçının bulunuşu ve kurtarılma anları dalgıçların kamerasına yansıdı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde; Nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum" dedi. 

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