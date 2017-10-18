Basın mensupları önünde rakibini öptü…

Boksörler genellikle mücadele öncesi basın toplantılarında biraraya geldikleri rakiplerini rahatsız etmek için türlü tiyatro oyunu davranışlar sergilerler. Ancak cumartesi günü ortasiklette Cecilia Breakhus ile karşı karşıya gelecek olan Mikaela Lauren’İn samimi taktikleri, rakibinin kahkahalarına neden oldu. Norveç’te düzenlenen tartım ve basın gününde yanyana gelen Cecilia Braekhus ve Mikaela Lauren’İn anlık diyaloğu boks dünyasında büyük yankı uyandırdı. 41 yaşındaki İsveçli boksör Laureni klasikleşen boks pozu için karşısında geçtiği Cecilia Braekhus’u öptü. Neye uğradığını şaşıran namağlup şampiyon önce rakinibi tokatlama refleksini gösterse de devamında uzun süre kahkahalara boğuldu.