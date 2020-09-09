Basın açıklaması yapmak isteyen Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi

Adana Kozan'da, "Özgürlük Yürüyüşleri"ne katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Furkan Vakfı üyeleri, bugün gerçekleşen mahkemeden beraat etti. Duruşma sonrası basın açıklaması yapmak isteyen üyelere polis müdahale etti. İddiaya göre polis, duruşması görülen mahkeme sonrası beraat alan 5 kişinin yapacağı basın açıklamasının metnini de yırttı.

Bibergazı kullanılan olayda ters kelepçe yapılıp gözaltına alınan Yusuf Tapan adlı vatandaş, gözaltı öncesi yapılan müdahale görüntülerini sosyal hesabından paylaştı.