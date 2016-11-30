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Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan, öğrenci yurdunda yaşanan faciayla ilgili açıklama

30 Kasım 2016 16:10

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adana'daki yurt faciasına ilişkin olarak, 10'u öğrenci, 1'i çocuk ve 1'i eğitmenin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. Faciada tartışma konnusu olan yangın merdiveninin "kilitli olmadığı yolunda kendilerine bilgi verildiğini" söyleyen Kaynak, "Aladağ Savcısı'nın verdiği ilk bilgi yangın merdivenlerinin kapısının kilitli olmadığı, kilit bile olmadığı anlaşıldığı yönünde. Yangın çıkış kapısının orada tül perde var, o bile sağlam duruyor. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten incelemeleri hızlandırılacak" diye konuştu.

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