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Başbakan Yardımcısı Akdağ: Ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz

28 Şubat 2018 14:52

Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin oluşturulan komisyon çalışmalarına ilişkin geçtiğimiz günlerde bilgi veren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, cezaların arttırılması konusunda mutabık kaldıklarını aktarmıştı. Akdağ bugün katıldığı bir programda ise konuyu CHP ve MHP gruplarıyla da paylaşacaklarını kaydetti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada komisyonun verimli bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Akdağ, “Cezaların arttırılması konusunda mutabık durumdayız. Ailenin ifşa edilmemesi için ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bu konuda komisyonda mutabık kaldık. Hem aileyi hem de çocuğu koruyacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber riskli grupların eğitilmesini öne alarak, bu eğitimleri 2018 yılı içinde ciddi ölçüde yoğunlaştıracağız” dedi. Çocuk istismarının önlenmesi çalışmaları için CHP ve MHP grupları ile görüşeceğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası üzerinde duruyoruz” dedi.

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