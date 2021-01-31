T24 LogoT24 Logo
Haberler

Başakşehir'de kadını zorla araca bindirmek isteyen erkeği çevredekiler böyle engelledi

Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı

31 Ocak 2021 12:25

İstanbul Başakşehir'de bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren erkeğe çevredekiler müdahale ederek engel oldu.

Olay, Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki bir binadan çekilen cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Yoldan geçen sürücüler ve araçlardan inenler, kadının yardımına koştu. Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı. 

erkekkadınistanbulbaşakşehiraraçengel

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mart 2021

İstanbul Newroz'unda binler Yenikapı'daydı: "Bizi hiç bir şey yolumuzdan alı koyamaz"

Ankara Barosu'ndan “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” yazılı pankartla protesto: Çekilmeyi asla ve asla kabul etmiyoruz

CHP’nin kadın yöneticilerinden ortak açıklama: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını tanımıyoruz, tanımayacağız

Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu: AB Türkiye’yi kaybetmemeli

Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi konuşmasını paylaştı: Kadının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktığı sırada tepki gösteren kişinin...

İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk 'Yerli ve milli tımarhane' sözlerine açıklık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bülent Uygun'dan "Erdoğan" açıklamaları: Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, Atam...

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Sanki bu dava sonuçlanabilir...

Selahattin Demirtaş: Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP budur...

Merkez Bankası'na 20 ayda dördüncü başkan; Naci Ağbal dört ay...

Naci Ağbal, kendisini Merkez Bankası görevinden aldığı için Erdoğan'a teşekkür...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktığı sırada tepki gösteren kişinin...

İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk 'Yerli ve milli tımarhane' sözlerine açıklık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24