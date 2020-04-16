Bartın'da bir köpek, tedavi gören sahibini 5 gündür hastane bahçesinde bekliyor

Bartın’da bir köpek, hastanede tedavi altına alınan sahibini 5 gündür hastane bahçesinde bekliyor.

Önder S. isimli vatandaş, rahatsızlığı nedeniyle ambulansla getirildiği Bartın Devlet Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı. Önder S.’nin Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek hastane bahçesine geldi. Köpek 5 gündür hastanede yatan sahibinin taburcu olmasını bekliyor.

Köpeğe ise hastanenin sağlık personelleri ve hastane çevresindeki işletme çalışanları besleyip onunla oyunlar oynuyorlar.

Köpeğe Cesur ismini verdiklerini belirten, büfe işletmecisi Mehmet Çetin, “Köpek dört beş gündür burada. Yoğun bakımda bir hastanın peşinden geldiğini duyduk. Gelen ziyaretçiler öyle söyledi. Bizde burada elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz. İnşallah iyileşir sahibi de tekrar kavuşur” dedi.