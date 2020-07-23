T24 LogoT24 Logo
Haberler

Baro başkanlarından ölüm orucundaki avukatlar Timtik ve Ünsal için çağrı: Meslektaşlarımız ölümle karşı karşıya

23 Temmuz 2020 17:57

Adil yargılanma talebiyle cezaevinde girdikleri ölüm orucunu sürdüren avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın sağlık durumlarının kritik eşikte olduğunu belirten 10 baro başkanı, meslektaşlarının taleplerinin bir an önce yerine getirilmesi için çağrıda bulundu. 

Çağrılarını hazırladıkları bir video ile yayınlayan baro başkanları, melektaşlarının ölümle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. 

Çağrıda imzası bulunan Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez, Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Adil Yargılanma Hakkı’nın tüm insanlığın ortak talebi olduğunu açıklayarak, tutuklu avukatların yaşamaları için taleplerine sahip çıktıklarını ve adalet isteğini dile getirerek avukatların tahliyelerini talep ettiler.

2017 yılında aralarında Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar bürolarına yapılan polis baskını sonucu gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yargılama sonucunda mahkeme, 18 avukata “örgüt üyeliği” ve “örgüt yöneticiliği” iddialarıyla toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis cezası vermişti.

Avukat Ebru Timtik de “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal’a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İstinaf Mahkemesi’nce onanan dosya şu an Yargıtay’da.

Tutuklu avukatlardan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal “adil yargılanma” talebiyle ölüm orucunda. Timtik’in eylemi 204, Ünsal’ın ise 173’üncü gününde.

ETİKETLER

ebru timtikaytaç ünsalaçlık grevibaro başkanlarıçağrıkritik eşikİstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğluadil yargılanma talebi

Diğer Videolar

Prof. Sencer Ayata: En sadık seçmen kitlesinde bile kopuş olan AKP, olgulardan kurgulara geçti

Yeşilçam'ın 'kötü adamı' İhsan Gedik: Bizi tamamen dışladılar, iş vermediler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Eylül 2020

Ordu Korgan’da HES yapımına karşı çıkan vatandaşlar, şirketin makinalarını durdurdu

Anı ölümsüzleştirmek isterken şansızlık anları...

İstanbul’da kaçak 'maymun’ operasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğa istismardan tutuklanan tarikat liderinin ses kaydı ortaya çıktı: Bana...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tarikat liderinin cinsel istismarına uğrayan küçük kızın ifadesi: İçeri her...

Sağlık Bakanlığı, evde izolasyon süresini değiştirdi; PCR testi pozitif hastalar...

İsmail Saymaz ile Abdurrahman Dilipak arasında 'Uşşaki' polemiği...

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğa istismardan tutuklanan tarikat liderinin ses kaydı ortaya çıktı: Bana...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24