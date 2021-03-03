Barış Yarkadaş, Sağlık Bakanı Koca'nın görevden alınacağını iddia etti

"Cevdet Erdöl yerine getirilecek"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, genel kongre öncesinde ya da sonrasında kabine revizyonu yapacağını söyleyen Barış Yarkadaş, "Tayip Erdoğan, kongrede beş bakanı değiştirmeyi düşünüyor. Sağlık Bakanı'nın yerine eski AKP'li vekil Cevdet Erdöl'ün getirileceği, AKP kulislerinde konuşuluyor" dedi.

Cevdet Erdöl kimdir?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olan Prof. Cevdet Erdöl, 22 ve 23. Dönemde Trabzon Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 24. Dönemde aynı Komisyonun Başkanlığına yeniden seçildi.