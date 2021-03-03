T24 LogoT24 Logo
Haberler

Barış Yarkadaş, Sağlık Bakanı Koca'nın görevden alınacağını iddia etti

Yarkadaş eski AKP milletvekili Prof. Cevdet Erdöl'ün yeni bakan olacağını öne sürdü

03 Mart 2021 13:59

T24 Haber Merkezi

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beş bakanı değiştirmeyi düşündüğünü ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da görevden alınacak bakanlar arasında olduğunu iddia etti.

KRT TV'de ekrana gelen 'Şimdiki Zaman' adlı programa Gazeteci Barış Yarkadaş, konuk oldu. Yarkadaş, program sırasında kabine değişikliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Cevdet Erdöl yerine getirilecek"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, genel kongre öncesinde ya da sonrasında kabine revizyonu yapacağını söyleyen Barış Yarkadaş, "Tayip Erdoğan, kongrede beş bakanı değiştirmeyi düşünüyor. Sağlık Bakanı'nın yerine eski AKP'li vekil Cevdet Erdöl'ün getirileceği, AKP kulislerinde konuşuluyor" dedi.

Cevdet Erdöl kimdir?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olan Prof. Cevdet Erdöl, 22 ve 23. Dönemde Trabzon Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 24. Dönemde aynı Komisyonun Başkanlığına yeniden seçildi.

sağlık bakanıfahrettin kocakabine değişikliği iddiasıbarış yarkadaşakpcumhurbaşkanı erdoğan

Diğer Videolar

Merdan Yanardağ: Hulusi Akar'ın kınama açıklamasına imza atmadıkları için TESUD yönetimi görevden alındı

CHP'li Yıldırım Kaya: Bu ülkenin askerlerine eziyet etmekten vazgeçin

Sokak röportajından: "İş yok; bisikletten başka bir şeyim yok ama Erdoğan’dan başkasına oy vermem"

Rüzgârın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Nusret doğduğu köyü paylaştı: "Nereden geldiğini unutma"

TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "Açlıktan ölsek, ekmek bulamasak yine Tayyip Erdoğan; o...

AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almanın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Salih Gergerlioğlu'ndan AYM'ye çağrı: Babamın bireysel başvurusunu 68. madde uyarınca...

Babacan'dan ittifak açıklaması: İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle...

Hilal Kaplan: Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son toplantıda Başbakanlıkta kalmak...

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Mal varlığı dondurulanlar arasında Adil Öksüz...

Sözcü yazarı Çölaşan'dan Hürriyet yazarı Özkök'e: Okurlardan utanmıyorsun, insan hiç...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "Açlıktan ölsek, ekmek bulamasak yine Tayyip Erdoğan; o...

AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24