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Barış Yarkadaş: Muharrem İnce hastaneye yatırılınca Kılıçdaroğlu iki kez aradı, 5-6 dakika sohbet ettiler

"Muharrem İnce pazartesi taburcu olacak"

16 Nisan 2021 09:49

Barış Yarkadaş, CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin pazar günü Koronavirüs testinin pozitif çıkarak hastaneye yatırıldığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da telefon ederek geçmiş olsun dediğini söyledi. 

CHP'li Barış Yarkadaş TV100 ekranlarında Muharrem İnce'nin sağlık durumuna ilişkin bildiklerini paylaştı. Gazeteci Metin Özkan'ın sorusu üzerine ise Yarkadaş "Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce hastaneye yatırıldığı zaman aradı. Dün bir daha aradı, iki kez konuştular. Geçmiş olsun dileklerini iletti" dedi.

İnce'nin Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve pazartesi taburcu olacağını ifade eden Yarkadaş, "Sayın Muharrem İnce pazar gecesi testleri pozitif çıktıktan sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne yatırıldı. Tedavisi sürüyor, pazartesi günü taburcu olarak. İnce'nin hastaneye yatırıldığını öğrenen Sayın Kılıçdaroğlu pazartesi sabahı kendisini aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Dün bir daha aradı. 5-6 dakika da sohbet ettiler. Sayın Muharrem İnce'ye de bunu doğrulattım" diye konuştu. 

 

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