Barış Terkoğlu'ndan büyükelçi krizi yorumu: Geri adım atan ABD değil, Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisini "istenmeyen insan" ilan etmesinin ardından büyükelçiliklerden yapılan açıklama ile geri adım atıldığı tartışmalarını yorumlayan gazeteci Barış Terkoğlu, geri adım atanın ABD değil, Erdoğan olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisini "istenmeyen adam" ilan edeceğinin sinyalini vermesinden sonra ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıklamış bu açıklama ülkelerin geri adım attığı yorumlarına neden olmuştu.

Halktv'de Şirin Payzın ile Sözüm Var programında konuşan Terkoğlu, "Geri adım atanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorum" diyerek "Bugüne kadar Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimatların gece yarısı çıkan Resmi Gazete'de uygulandığını gördük. Dışişleri iki gün boyunca ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı" dedi.

Terkoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Yabancı basını okuduk. Bize gelen böyle bir şey yok dediler. Aynı zamanda Abdülkadir Selvi'den Mehmet Barlas'a kadar "Aman sayın Cumhurbaşkanı öyle demek istemedi" tarzında ifadelerde bulundu. İki gün boyunca Cumhurbaşkanı'nın bu sözünden geri adım atması için çare arandı. Fiilen istenmeyen adam ilan ediyorumdan kriz bitti noktasına gelişte, geri adım bu ifadeyle birleştirilince de bu açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait.

Büyükelçiliklerin açıklamasında ne vardı?

10 büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu:

"Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz."

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