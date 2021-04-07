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Barış Atay'dan kafelere gidenlere ‘salaksınız’ diyen Kerem Bürsin'e sert tepki; Erdoğan ve Koca'yı da etiketledi

"Asıl salaklık..."

07 Nisan 2021 14:53

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, kafelere giden vatandaşlara ‘salaksınız’ diyen oyuncu Kerem Bürsin'e tepki gösterdi.

Atay, vatandaşlara “Mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya… Maskelerinizi de çıkarıyorsunuz ya affedersiniz ama siz salaksınız… “I’m sorry” (üzgünüm) Salaksınız.."  diyen Bürsin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da göndermede bulunarak "O kafeleri kiralayıp saatlerce maskesiz dizi çekiyorsunuz. Hem de geçen yıldan bu yana her yerde, aralıksız çekiyorsunuz. Asıl salaklık, işin sorumlusu @drfahrettinkoca’ya, emri aldığı @RTErdogan’a çemkiremeyip halka hadsizlik edebileceğini sanmak. I am not sorry broo” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Oyuncu Kerem Bürsin’in hakareti sosyal medyada vatandaşların da tepkisini çekti ve en çok konuşulanlar arasında girdi.  

TIKLAYINIZ - Kerem Bürsin'den kafelere giden insanlara: O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız! I’m sorry, salaksınız!

 

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