Barış Akademisyenleri'nin Youtube kanalı Monokritik'in ikinci videosu yayında: 'O Halde Üniversite'

İzmir Dayanışma Akademisi bünyesinde kurulan Monokritik Youtube kanalı, Temmuz ayında ilk videosu 'Cezasızlık: Ayrıcalıklı Suçlar' ile yayın hayatına başlamıştı. Monokritik, 'O Halde Üniversite' isimli ikinci videosunu da yayınladı. OHAL öncesi ve sonrasında üniversitelerde yapılan hukuksuzlukları irdeleyen video kısa sürede ilgi çekti.

'O Halde Üniversite' adlı videoda 'Üniversitenin Olağanüstü Hali/Akademik Ortamın Tahribatı Üzerine Bir İnceleme' isimli çalışma temel alınırken, söz konusu çalışma TİHV Akademi bünyesinde Serdar Tekin tarafından hazırlandı. İzmir Dayanışma Akademisi ve TİHV Akademi üyesi olan barış imzacıları Nilgün Toker ve Serdar Tekin ile yapılan röportajların yer aldığı video, aynı zamanda akademi ve barış akademisyenleri konularına odaklanan bir üçlemenin de ilk videosu olma özelliğini taşıyor.

Akademik özgürlük, üniversitelerin özerkliği, piyasalaşma, liyakat gibi konuları merkezine alan videoda Boğaziçi eylemlerine de yer verildi. Videoda eylemlerin önemine dikkat çeken Serdar Tekin “Akademik özgürlüğe ve üniversite özerkliğine, ilkelere işaret ederek bir direniş sergileniyor. Bu ilkeleri Türkiye’ye, Türkiye’deki diğer üniversitelere ve Türkiye akademisine hatırlattıkları için hepimiz Boğaziçi direnişini başlatanlara ve sürdürenlere teşekkür borçluyuz” İfadelerini kullandı.

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' metninin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından imzacı akademisyenlerin yaşadıklarına dikkat çeken Nilgün Toker ise “Aslında biz 6 ay sonra OHAL’le beraber yaşayacağımız her şeyi Barış İçin Akademisyenler davasında gördük. Aslında üniversitelerde OHAL, OHAL’in resmî ilanından 6 ay önce başlamıştır” dedi.

Toker, hiçbir üniversiteye doğrudan akademisyenlere soruşturma açılması yönünde bir talimat verilmemesine rağmen üniversitelerin yüzde 98’inin soruşturma başlattığını ve barış akademisyenleri meselesinin, ülkede 20 yıldır üniversitelerde yaratılmış olan tahribatı da apaçık ortaya serdiğini belirtti.

Diğer iki video yakın zamanda yayınlanacak

Üçleme; ihraç sürecinde akademisyenlere yaşatılan ihlaller, kurulan dayanışma ağları ve barış imzası sürecinde yaşananların ele alındığı iki videoyla devam edecek. Demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri ya da bağımsız araştırmacılar tarafından kaleme alınmış; toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren sorunlarla ilişkili, ancak aynı oranda okur bulamamış rapor, araştırma ya da makalelerin görselleştirilmesini amaçlayan bir Youtube kanalı olan Monokritik’in videoları üçlemenin ardından da devam edecek.

Videoyu izlemek için: https://bit.ly/2VFSelT

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