Barınakta can çekişen köpeğin görüntüsü tepki çekti

Kastamonu Taşköprü Belediyesi’ne ait hayvan bakımevinde çekilen görüntülerde bir köpeğin can çekişmesi, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Köpeği bakımevinden alarak özel bir kliniğe götüren Sebahat Hanifeoğlu, “Benim çektiğim köpeğin arkasındaki köpek ölü. Bizim gördüğümüz iki yavru ve iki de büyük köpek vardı, ölü” dedi. Taşköprü Belediyesi yetkilisi ise barınağın geçici olarak yapıldığını aktararak, “Kapatılma aşamasında. Daha modern bir barınak yapılacak. Ruhsatı yok. Bir köpeğimiz sabah getiriliyor. Bir bayan geliyor, çekim yapıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız" ve "Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" açıklamalarının ardından Türkiye’deki hayvan barınakları tartışma konusu oldu. Kastamonu’nun Taşköprü Belediyesi’nin sokak hayvanlarını topladığı yerdeki görüntüler ise hayvanseverlerin tepkisini çekti. Görüntülerin birinde, bir köpeğin nefes almakta zorlandığı an ve arkasında yerde hareketsiz yatan bir köpek görünüyor. Hareketsiz yatan köpeğin akıbeti bilinmiyor.

Ölüm kalım savaşı veren köpek ise barınaktan alınarak veteriner kliniğine götürüldü. Köpeği veterinere götüren Sebahat Hanifeoğlu, köpeğin son durumu hakkında, “Köpek bir gün Kastamonu’da klinikte kaldı. Ankara’ya gönderdim, daha donanımlı bir kliniğe gitti. Şu an tedavisi orada devam edecek” dedi.

Hanifeoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barınaktaki durum içler acısı. Hayvanlar açlığa, susuzluğa mahkum edilmiş. Her taraf dışkı. Ölü yavrular var. Hastalar. Hiçbir şekilde tedavi, kısırlaştırma yok. Benim çektiğim köpeğin arkasındaki köpek ölü. Bizim gördüğümüz iki yavru ve iki de büyük köpek vardı, ölü. Bir köpeği de küçük yavrularından ayırıp barınağa götürmüşler. Yavruları annesinden ayırmışlar. Belediyelerden kısırlaştırma yapmalarını istiyoruz, tek çözüm kısırlaştırmadır.

"HAYTAP da bunları paylaşmış, ‘Şikayet edin’ diye"

HAYTAP da bunları paylaşmış. ‘Şikayet edin’ diye. HAYTAP’tan ödüllüyse neden HAYTAP ‘Şikayet edin’ diyor. Bir önceki belediye dönemini de biliyorum. O zaman biraz daha durum iyiydi. Mamaları yoktu ama suları vardı. Açlık vardı sadece. Daha temiz ve en azından suları vardı.”

Taşköprü Belediyesi’nden bir yetkili, görüntülerle ilgili belediyenin açıklama yaptığını ve alana izinsiz girenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Taşköprü Belediyesi HAYTAP’tan ödüllü bir belediye. Aynı zamanda yereldeyim, hayvanseverlerimizle koordine halinde çalışıyoruz. Onların rahatlıkla mama vs. ulaştırmaları için bisiklet de temin ettik. Bu algı dışardan gelen kişilerce oluşturuluyor.

"Ciddi bir ihtiyaç oldu"

Barınak değil hayvan bakım evi. Ciddi bir ihtiyaç oldu, o yüzden geçici olarak yaptırıldı. Kapatılma aşamasında. Daha modern bir barınak yapılacak. Ruhsatı yok, TOKİ var. Bir köpeğimiz sabah getiriliyor. Bir bayan geliyor, çekim yapıyor. Siyasi bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Taşköprü Belediyesi HAYTAP’tan ödüllü.”

"Hayvansever kimliğine bürünmüş bazı art niyetli çevrelerce izinsiz olarak girilmiş"

Belediye ise yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Taşköprü Belediyemize ait sokak hayvanlarının geçici olarak tutulduğu alanda 26 Aralık 2021 Pazar günü ilçe dışından hayvansever kimliğine bürünmüş bazı art niyetli çevrelerce izinsiz olarak girilmiş ve sabah saatlerinde alana bırakılan hasta sokak köpeğinin çekimi yapılarak Belediyemiz ve ilçemiz üzerinden bir algı yaratılmış ve habersizce bu köpeğimiz buradan alınmıştır.

Bölgede ilk geçici hayvan bakım evini açan bir belediye olmamızın yanı sıra, mama odakları, kedi evleri yapılarak ilçenin çeşitli noktalarına konumlandırılmış; hayvansever ve yerel hayvan koruma görevlilerinin de mama odaklarına rahatça ulaşabilmesi için belediyemiz tarafından sepetli bisiklet alınıp kullanımlarına sunulmuştur.

"Kasıtlı kişi veya kişilerce yaptırılan bu algıyı yapanları kınarken..."

Belediye olarak hayvansever vatandaşlarımız ve çocuklarımızla sürekli irtibat halinde olarak sokakta yaşayan dostlarımıza verilebilecek desteği en üst düzeye çıkarma gayesindeyiz. Kasıtlı kişi veya kişilerce yaptırılan bu algıyı yapanları kınarken, savcılık düzeyinde de hakkımızı arayacağımızı belirtirken bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm sokak hayvanlarımıza gereken ilgi ve alakayı göstereceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.”

Belediye yetkilisinin bahsettiği HAYTAP ödülünün eski Belediye Başkanı Hüseyin Arslan döneminde verildiği görüldü. HAYTAP ise Taşköprü'deki olaya ilişkin hazırladığı şikayet dilekçesini sosyal medya hesabında paylaştı. Dilekçede şunlara yer verildi:

"Gaziantep'teki sahipli iki köpeğin Asiye kızımızın yaralanmasına sebep olduğu elim kaza sonucu Cumhurbaşkanımızın belediyeleri göreve çağırması, bugüne kadar işini yapmayan belediyelerce yanlış yorumlanarak sokak hayvanlarının yok edilmesi için fırsata çevrilmiştir. 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6/4 maddesi uyarınca; 'Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır' demektedir. 5199 sayılı Yasa tüm belediyelere kısırlaştırma ve rehabilitasyon görevi verdiği halde, bin 389 belediyenin bin 200 tanesinde bakımevi ve kısırlaştırma merkezi yoktur. İki gündür en uysal olanları bile toplayan belediyeler, can dostlarımızı meçhule veya kötü şartlardaki barınaklara atmaktadırlar. Bu belediyelerden bir tanesi de Taşköprü Belediyesi’dir. Ekte sunduğum fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşılmış olup, görüleceği üzere toplanan hayvanlar açlık ve sefaletle ölüme terkedilmektedir. Barınak adı verilen yerde soğuktan birbirine sokulan yavruların bir kısmı açlık ve soğuktan ölmüş, bir kısmı da ölü kardeşlerine sarılarak ölümü beklemektedir. Can çekişen hayvanların önünde bir lokma ekmek ve bir yudum su dahi bulunmamaktadır. Usulsüz toplama yapan, bakımevine topladığı hayvanların bakım ve tedavilerini yapmayarak onları ölüme terk eden Taşköprü Belediye Başkanı, veteriner hekimi ve tüm sorumlu personeli açıkça görevi kötüye kullanmaktadırlar. Sorumlu tüm şahıslar hakkında soruşturma başlatılarak Tarım İlçe Müdürlüğü’nce ilgililer hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunulmasını arz ve talep ederim."

Kaynak: ANKA