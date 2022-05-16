Banu Güven: Onların yönettiği bir haber merkezinde asla çalışmam, midem kaldırmaz

Gazeteci Banu Güven, iktidara yakınlığı ile bilinen ve toplumsal muhalefetin karşısında konumlanan gazetecilerle ilgili “Onların yönettiği bir haber merkezinde asla çalışmam, midem kaldırmaz” diye konuştu.

Candan Yıldız’la T24 Youtube kanalında yeni ve eski medyanın sorunları üzerine konuşulan programda, yeni medyanın yarattığı avantaj ve dezavantajlar ile meslek hayatında yaşadığı tecrübeler hakkında konuşan Güven, iktidara yakın gazetecilerin Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunda yer almasının normal olduğunu ancak gezi sırasında bu isimlerin ‘yakın tutulmasını’ doğru bulmadığını söyledi.

Ulusal ve uluslararası birçok medya kuruluşunda çalışan tecrübeli gazeteci, “Ana akım medyadan itilmiş bir gazeteci olarak benim bugün yapacağım haber kitlelere ulaşır ama ana akımdan itilmiş gazetecilerin rağbet görmediğini söyleyebilirim” dedi.

"Her dönemin adamı olan insanlar bir muhasebe işleminden geçmeden buralarda oturmamalılar”

İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinde iktidara yakın gazetecilerin, geziye katılan diğer gazetecilerden farklı bir muamele görerek VIP(Çok Önemli Kişi) olarak yer aldığına dikkat çeken Güven, “Bir dönemi temsil eden ve gerçekten çatışmayı körükleyici bir tavır içinde işini yapan insanları daha çok yazsınlar diye ayrı bir yere koymak, yakın tutmak daha da fazla batıyor” dedi.

“Bir takım şeylerin muhasebesini yaptırmak önemli. Her dönemin adamı olan insanlar bir muhasebe işleminden geçmeden buralarda oturmamalılar” diyen Güven, Candan Yıldız’ın “Banu Güven 2022 Türkiye’sinin inşasında aktif rol alan, yer yer operasyonel gazetecilik yapan bir ismin genel yayın yönetmeni olduğu yerde çalışır mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Yok. Çalışmaz. Midem kaldırmaz. Öyle olmaz. Aynı şekilde bu dönemlerde hukuksuzluklara göz yuman ve ahlaki normlara ihanet edenlerle, gazetecilik etik değerlerine ihanet edenlerle yola devam edilmez”

Güven, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı 'Adalet yürüyüşü' sırasında haber takibi yaptığı sırada karşılaştığı zorlukları anlatarak, Kılıçdaroğlu ile yapacağı röportaj için karşılaştığı sorunlardan söz etti. Güven, "Medyaya yapılan adaletsizliğe karşı yürüyen bir grup gazeteci orada bütün gün yürütüldü ve yalvartıldı neredeyse. O zaman dönmeyi bile düşündük. Çünkü bize ne soru sorup sormayacağımıza kadar da gelindi bir ara" ifadelerini kullandı.

Güven, "Medyanın ezber bozmaktan korkmaması gerekiyor" dedi.

Tecrübeli gazeteci Banu Güven ve Candan Yıldız, T24 Youtube kanalında, İmamoğlu’nun tartışmalı Karadeniz turunu, yeni medyanın getirdiği avantaj ve dezavantajları,kariyerini, medyadaki etik tartışmalarını ve 2023’ten sonra olası iktidar değişikliğinde medyanın nasıl bir dönüşüm yaşayabileceği üzerine konuştu.