"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı

İstanbul Tuzla'da Koronavirüs denetimleri sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapıldığı sırada yaptığı telefon görüşmesiyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı. Aksu'nun bu sefer de "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek bir bekçiye saldırdığı ileri sürüldü.

Aksu'nun, saat 20.30 sıralarında, maskesiz dolaştığı için hakkında işlem yapan bekçi T.A.'ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı ileri sürüldü.

Gözlatına alındığı karakoldan çıktığı sırada gazetecilerin soru yönelttiği Aksu, "İçlerindeki hainleri temizlesinler" diye bağırdı. Aksu'nun neden böyle bağırdığı öğrenilemedi.

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