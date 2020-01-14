Balkonlarına gelen maymunu kedi sandılar: "Baktım ki sandalyenin altında çekirdek çitliyor"

Aksaray'da Cumhuriyet köyünde yaşayan Güneş çifti, evlerinin balkonunda gördükleri maymunu önce kedi sandıklarını söyledi. Maymunun kayısı çekirdeği çitlediğini söyleyen Nurdagül Güneş, "Kedime bakmak için balkona çıkmıştım. Pencerenin önünde oturan maymunu başta kedi sandım. Baktım ki sandalyenin altında kayısı çekirdeği çitliyor. Ondan sonra korkup içeri girdim. Eşime söyledim, 'Köyde maymun ne gezer' dedi. İhbar ettik görevliler kafese koyup götürdü" dedi.

Gülağaç ilçesi Cumhuriyet köyünde dün evinin yanındaki ahırda maymun olduğunu gören Güneş çifti, durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ahırdan kaçarak başka bir evin balkonuna giden maymunu yakalayarak kafese aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen maymuna meyve verildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen maymun, ekiplerce Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Maymunun bölgeye nereden geldiği henüz belirlenemedi.

(DHA)