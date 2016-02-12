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Bakan Soylu’nun DİSK Genel Kurulu’nda protesto edildiği anlar böyle görüntülendi

12 Şubat 2016 17:37

DİSK Genel Kurulu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş katıldı. Bakan sloganlar arasında salona gidi Pendik'teki bir otelde düzenlenen genel kurula ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi, ardından HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş salondaki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ise Ruhi Su Dostlar Korosu'nun söylediği marşların bitiminde salona girdi. Bu sırada salondan sloganlar yükseldi. Soylu sloganlar arasında yerine oturdu. Sloganların devam etmesi üzerine Soylu kısa süre sonra yerinden kalktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştıktan sonra salondan ayrıldı. Soylu'nun salondan çıkışı sırasında da sloganlar sürdü. "Benim kabul etmem mümkün değildir" Dışarı çıkan Süleyman Soylu, genel kurulun yapıldığı otelin önünde açıklama yaptı. Soylu, “Bir ülkenin cumhurbaşkanına katil diyeceksiniz, hırsız diyeceksiniz, ondan sonra da orada duracaksınız… Katil orada oturuyor, katil cumhurbaşkanı oluyor. Katil orada. Türkiye'de insanları birbirine sokan ve dövüştüren insan orada, siz ülkenin cumhurbaşkanına katil diyeceksiniz. Kabul edilebilir değildir. O salonda durmamızın da bir anlamı yok. Biz oraya iş barışı için geldik. Biz oraya önümüzdeki dönem Türkiye'nin atacağı adımları bir şekilde paylaşabilmek için geldik ve bir işçi sendikasının genel kurulu için geldik. Böyle bir tabloda karşılanmak çok doğru değildir. Şahsıma olsa ben bunu kabul ederim. Elbette ki söylenebilir ama ülkemizin cumhurbaşkanına, yüzde 52 oy almış bir cumhurbaşkanına oradaki sloganın birisi, 'hesap vereceksiniz'. Biz 1 Kasım'da hesabımızı verdik millete. Onun için çalışma hayatını ideolojiye karıştırmak son derece yanlıştır. Şahsıma söylense elbette ki ben bunu kabul ederim ama ülkemizin cumhurbaşkanına, 'katil ve hırsız' diye slogan atılmasını benim kabul etmem mümkün değildir" Bakan Soylu açıklamalarının ardından makam aracına binerek ayrıldı.

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