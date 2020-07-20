Metiner'den ironik çıkış: Şimdi pişmanlık duyan FETÖ’cüleri affedip kazanma vaktidir!

AKP'li Mehmet Metiner, katıldığı canlı yayında 'Emniyet Teşkilatı ve TSK içinde FETÖ tehlikesine karşı tekrardan gevşeme olduğunu' söylemesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışma yaşadı. Twitter üzerinden de tartışan iki isimden Metiner son olarak Twitter hesabından şöyle yazdı;

"Müjde... FETÖ’cüler bütün kurumlardan temizlendi. Kim ki hala var diyorsa onlar haindirler! Dağılabilirsiniz... Şimdi pişmanlık duyan FETÖ’cüleri affedip kazanma vaktidir. Mehmet Metiner gibileri de linç etme zamanıdır. Yeni göreviniz hayırlı olsun!"

Soylu ile CNN Türk ekranlarında yaşadıkları tartışmaya ilişkin Metiner Twitter üzerinden açıklama yayınlamış ve şöyle demişti;

"Defalarca söylediğim bir hususu belirtmek isterim ki ben ölümüne Reisçiyim. Reis’ten dolayı AK Partiliyim. Kendi statülerini ve statükolarını korumayı dava anlayışımızın üstünde görüp uyarılarımızdan rahatsızlık duyanlar bilsinler ki biz evin oğluyuz. Ne bırakır ne gideriz ne ihanet ederiz ne de şahsi statülere boyun eğeriz"

Bakan Soylu da Metiner'in bu tweetini alıntılamış ve Metiner'e bakara suresiyle yanıt vermişti;

"Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır."

Metiner de Soylu'nun bu hareketi üzerine bakana şu yanıtı vermişti;

"Biz fitne ateşini söndürmeye çalışırken siz harlamaya çalışıyorsunuz. Kibir kalbi bozar."

Daha sonra Metiner 'son nokta' diyerek şunu yazmıştı;

"Davamız her birimizin nefsinden azizdir/üstündür. Davamızın hatırına bu bahiste kim ne derse desin artık susuyorum. Allah cümlemizi fitneden korusun."

Ve Metiner son olarak şunları yazdı;

"Müjde... FETÖ’cüler bütün kurumlardan temizlendi. Kim ki hala var diyorsa onlar haindirler! Dağılabilirsiniz... Şimdi pişmanlık duyan FETÖ’cüleri affedip kazanma vaktidir. Mehmet Metiner gibileri de linç etme zamanıdır. Yeni göreviniz hayırlı olsun!"

Bu tweetinin ardından Metiner, bir haber sitesini hedef alarak;

"Kime hizmet ettiği besbelli olan bir haber sitesinde ismini vermeden yazan o müptezele cevabımdır: Soylu’yu bana karşı savunmak ve Soylu üzerinden bana saldırmak çakallığın ötesinde bir siyasi tuzak. Herkes bilsin ki Soylu ile aramızda ne bir kavga vardır ne bir düşmanlık." ifadesini kullandı.

TIKLAYINIZ - AKP'li Metiner'den Soylu'ya: AK Parti’yi ve Reis’i bu şekilde savunmamdan rahatsızlık duyanlar bilsinler ki biz evin oğluyuz, ne bırakır gideriz ne de statüye boyun eğeriz

TIKLAYINIZ - Soylu'dan AKP'li Metiner'e 'Bakara Suresi'yle 'jet' yanıt: Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır