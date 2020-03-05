Bakan Soylu'dan 'soru' soran Tele 1 muhabirine: Türk vatandaşısın ama hizmetin başka yere

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne Valiliği önünde kendisine soru soran Tele 1 TV muhabirine, "Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşısın ama hizmetin başka bir yere. Devletine itimat et" dedi.

Edirne Valiliği önünde açıklama yapan Soylu, 140 bin göçmen ayrıldı' dediniz ama biz bunu teyit edemedik bir türlü" diye soran Tele 1 TV muhabirine "Siz kimsiniz, kaç muhabiriniz var sizin, bir tek sensin. Peki bizim sınırda kaç karakolumuz, kaç bölüğümüz var?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine muhabir, "Vilayete de sorduk ama bunu teyit edemedi" sorusunu yöneltince Soylu muhabire, "Siz kimi tarafındansınız?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine muhabir "Türkiye'nin" yanıtını verince Bakan Soylu, "Hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz görünmüyor. Çünkü şu anda sizin yaptığınız Yunan ile Avrupa medyasının yalan ve çarpıtmasını burada ifade etmek. O zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?" dedi.

Soylu, daha sonra eline verilen cep telefonundan sınırdan geçtiğini ifade ettiği sığınmacı sayısını saydı. Bunun ardından Soylu muhabire, "Biz sığınmacıları yakalamıyoruz. Geçenleri sayıyoruz. 23 hudut karakolu ve 8 tane hudut bölüğümüz 6 kilometrelik aralarla kimin ne kadar geçtiğini bilmektedir" bilgisini verdi.

Süleyman Soylu bu sözlerinin ardından muhabire, "Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşısın ama hizmetin başka bir yere. Devletine itimat et" diye konuştu. Muhabir, "Biz vali yardımcısına sorduk. Teyit edemediler" deyince Soylu, "Yalan söylüyorsunuz" ifadesini kullanarak elindeki telefondan karakol mıntıkalarından geçen sığınmacıların sayılarını söyledi. Soylu, "Bunu size inandırabilmek size mümkün değil. Çünkü Yunan medyasının bir oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz" dedi. Bunun üzerine muhabir, "Ben kimsenin oyuncağı değilim" deyince Soylu tartışmayı, "Belli" diyerek noktaladı.