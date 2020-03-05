T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bakan Soylu'dan 'soru' soran Tele 1 muhabirine: Türk vatandaşısın ama hizmetin başka yere

05 Mart 2020 13:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne Valiliği önünde kendisine soru soran Tele 1 TV muhabirine, "Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşısın ama hizmetin başka bir yere. Devletine itimat et"  dedi. 

Edirne Valiliği önünde açıklama yapan Soylu, 140 bin göçmen ayrıldı' dediniz ama biz bunu teyit edemedik bir türlü" diye soran Tele 1 TV muhabirine "Siz kimsiniz, kaç muhabiriniz var sizin, bir tek sensin. Peki bizim sınırda kaç karakolumuz, kaç bölüğümüz var?" sorusunu yöneltti. 

Bunun üzerine muhabir, "Vilayete de sorduk ama bunu teyit edemedi" sorusunu yöneltince Soylu muhabire, "Siz kimi tarafındansınız?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine muhabir "Türkiye'nin" yanıtını verince Bakan Soylu, "Hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz görünmüyor. Çünkü şu anda sizin yaptığınız Yunan ile Avrupa medyasının yalan ve çarpıtmasını burada ifade etmek. O zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?" dedi. 

Soylu, daha sonra eline verilen cep telefonundan sınırdan geçtiğini ifade ettiği sığınmacı sayısını saydı. Bunun ardından Soylu muhabire, "Biz sığınmacıları yakalamıyoruz. Geçenleri sayıyoruz. 23 hudut karakolu ve 8 tane hudut bölüğümüz 6 kilometrelik aralarla kimin ne kadar geçtiğini bilmektedir" bilgisini verdi. 

Süleyman Soylu bu sözlerinin ardından muhabire, "Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşısın ama hizmetin başka bir yere. Devletine itimat et" diye konuştu. Muhabir, "Biz vali yardımcısına sorduk. Teyit edemediler" deyince Soylu, "Yalan söylüyorsunuz" ifadesini kullanarak elindeki telefondan karakol mıntıkalarından geçen sığınmacıların sayılarını söyledi. Soylu, "Bunu size inandırabilmek size mümkün değil. Çünkü Yunan medyasının bir oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz" dedi. Bunun üzerine muhabir, "Ben kimsenin oyuncağı değilim" deyince Soylu tartışmayı, "Belli" diyerek noktaladı. 

ETİKETLER

süleyma soylusoylusüleymansınıredirnepazarkuleiçişleriiçişleri bakanıbakanbakan soylutele 1tartışma

Diğer Videolar

Kars Belediyesi'ne yapılan saldırıyla ilgili konuşan Bilgen: Belli ki bir kampanya var, saldırganlar ifadesinde 'masaya ayağımız takıldı' demiş!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Nisan 2020

Ankara'da bir doktor, Covid-19 hastası iyileşince 'Michael Jackson dansı' yaptı

Olay yerine gelen polisleri darp ettiler!

Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı

Ekmek satışını sokakta yapan fırıncılar, birbirine girdi!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24'te: Yazıktır; Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini...

A Haber muhabirinin Sağlık Bakanı Koca'ya içinde yorum olan sorusu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cezaevinden tahliye oldu, tartıştığı kişiyi öldürdü...

Ankara'da pavyona çevrilen depoya baskın; Koronavirüs tedbirlerini ihlalden 60 bin...

Bayramdan sonra kademeli olarak normalleşme gündemde...

Cambridge Üniversitesi'nden çok konuşulacak iddia: Koronavirüs Vuhan'da çıkmadı, salgının 2019'da...

Şeyma Subaşı: Takılmayın bu tarz pozlarıma; Türk örf, adet, geleneklerine...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24'te: Yazıktır; Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini...

A Haber muhabirinin Sağlık Bakanı Koca'ya içinde yorum olan sorusu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24