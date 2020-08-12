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Bakan Soylu, "Cemil Bayık öldürüldü mü?" sorusunu yanıtladı

12 Ağustos 2020 11:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK yöneticilerinden Cemil Bayık'ın öldürüldüğü yönünde çıkan iddialar hakkında "Bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" dedi. 

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu Açılış Programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündemdeki konular hakkında da konuştu.

"Operasyonlarımız devam etmektedir"

Bir gazeteci Bakan Soylu'ya dün akşam özellikle sosyal medyada gündem olan "Cemil Bayık'ın SİHA'yla öldürüldüğü" iddiasını sorması üzerine "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Kırmızı listede aranıyor

Cemil Bayık, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı listede bulunuyor. 

Diğer yandan Irak Dışişleri Bakanlığı,  'Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Sidakan bölgesinde düzenlediği İHA saldırısında iki Iraklı askeri yetkilinin ve bir Irak askerinin öldürüldüğünü" açıkladı. Bakanlık saldırıyı kınarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yarın Bağdat'a düzenleyeceği ziyaretin de iptal edildiği duyuruldu.

Sputnik'de yer alan habere göre ​Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ne protesto notası verileceğini belirten Irak Dışişleri Bakanlığı "Türkiye'nin ihlallerine karşı açık ve birden fazla seçeneğimiz bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı da dün gece, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK mensubunun hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi. 

 

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