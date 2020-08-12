Bakan Soylu, "Cemil Bayık öldürüldü mü?" sorusunu yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK yöneticilerinden Cemil Bayık'ın öldürüldüğü yönünde çıkan iddialar hakkında "Bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" dedi.

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu Açılış Programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündemdeki konular hakkında da konuştu.

"Operasyonlarımız devam etmektedir"

Bir gazeteci Bakan Soylu'ya dün akşam özellikle sosyal medyada gündem olan "Cemil Bayık'ın SİHA'yla öldürüldüğü" iddiasını sorması üzerine "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Kırmızı listede aranıyor

Cemil Bayık, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı listede bulunuyor.

Diğer yandan Irak Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Sidakan bölgesinde düzenlediği İHA saldırısında iki Iraklı askeri yetkilinin ve bir Irak askerinin öldürüldüğünü" açıkladı. Bakanlık saldırıyı kınarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yarın Bağdat'a düzenleyeceği ziyaretin de iptal edildiği duyuruldu.