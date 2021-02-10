Bakan Koca "Günde 1.5 milyon aşı yapılabileceğini söylemiştiniz; neden 11 bine kadar düştü?" sorusunu yanıtladı

Bilim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yol TV Muhabiri Özge Uyanık'ın "Günde 1.5 milyon aşı yapabileceğinizi söylemiştiniz. Günlük aşı sayısı neden 11 bine kadar düştü?" sorusuna "Yapılabileceğini söylemiştiniz' dediniz. Evet öyle söylemiştim. Yani Türkiye'nin aşılama potansiyelini söylemek istemiştim. Biz gerektiğinde 1.5 milyona kadar aşı yapabilecek potansiyele sahibiz" yanıtını verdi.

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