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Bakan Koca: Elbette daha iyisini yapabilirdik fakat bilmenizi isterim ki, zor günlerde büyük işlerin üstesinden birlikte geldik

"Her vatandaşımız diğerlerinin aşı olmasını beklemeden aşısını olmalı ve toplumsal bağışıklık hedefinde yerini almalıdır"

30 Haziran 2021 20:29

Bilim Kurulu ile yaptığı toplantının ardından açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yolun sonuna yaklaştık. Elbette daha iyisini yapabilirdik fakat bilmenizi isterim ki, zor günlerde büyük işlerin üstesinden birlikte geldik" dedi. 

Koca şöyle devam etti;

"Salgına son darbeyi vuracak olan aşı ile toplumsal bağışıklığı elde etmektir. Her vatandaşımız diğerlerinin aşı olmasını beklemeden aşısını olmalı ve toplumsal bağışıklık hedefinde yerini almalıdır."

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