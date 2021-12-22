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Bakan Koca'dan Turkovac paylaşımı: Ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun

Fahrettin Koca TURKOVAC'ı, kutusundan çıkartarak kameralara gösterdiği anları paylaştı

22 Aralık 2021 17:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun" notuyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan acil kullanım onayı alan yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ı, kutusundan çıkartarak kameralara gösterdiği anları paylaştı. 

Sağlık Bakanı Koca, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan acil kullanım onayı aldığını bildirdi. Bakan Koca, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: TURKOVAC acil kullanım onayı aldı. Covid-19  aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. Birtakım tetkikleri yapılıyor olacak. Bir hafta, 10 gün içinden bu tetkiklerin biteceğini umuyoruz. Yıl bitmeden, gelecek hafta sonu aşımız kullanılabilir olacak" dedi.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca: Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC acil kullanım onayı aldı

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