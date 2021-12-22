Sağlık Bakanı Koca: Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC acil kullanım onayı aldı

Sağlık Bakanı Koca, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan acil kullanım onayı aldığını bildirdi. Bakan Koca, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: TURKOVAC acil kullanım onayı aldı. Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. Birtakım tetkikleri yapılıyor olacak. Bir hafta, 10 gün içinden bu tetkiklerin biteceğini umuyoruz. Yıl bitmeden, gelecek hafta sonu aşımız kullanılabilir olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşımızın geliştirilmesi ve üretilmesinde görev alan herkesi tebrik ediyorum. Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili yöntem olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi çok önemlidir. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alan Turkovac aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sonucudur." diye konuştu.

Sinovac ve Biontech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı TURKOVAC’ı sunacaklarını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı en kısa sürede randevularını alarak Turkovac aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da dost ülkelere gönderiyoruz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, aşının etkinliğine ilişkin, "PCR'ı pozitif olan, şikâyeti olanlarla değerlendirildiği zaman TURKOVAC kolunda sadece 20 kişi, karşı kolda 40 kişi vardı. Bizim aşımızın daha etkili olduğunu gösterdi. Hastaneye yatan, yoğun bakıma ihtiyaç duyan hiç hastamız olmadı. Bizim aşımız hatırlatma doz olarak kullanıldığında antikor düzeyinde 4 kat fazla artış olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:



''Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen ilk yerli ve milli inaktif Covid-19 aşısı 'TURKOVAC', halka hızlı erişiminin sağlanması için 'Acil Kullanım Onayı' kapsamında değerlendirilmiştir. Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir.''