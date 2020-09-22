Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına saldırıya tepki: Devlet geçit vermeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bulunan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Twitter hesabından saldırı anına ilişkin videoyu paylaşan Koca, "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı kapıyı kapalı tuttu.Devlet, geçit vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum'' diyerek ''Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Ne Olmuştu?

Ankara'da yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri yaşamını yitirdi. Bunun üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık emekçilerine saldırdı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlık çalışanları saldıran kişilerin içeri girmesini engellemek için kapıya barikat kurmak zorunda kalmıştı.

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