Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nden geçen araç sayısını açıkladı: "Sayılara takılmamak lazım"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden 27 Mart'ta 6 bin araç geçtiğini açıkladı.

Köprü için verilen araç geçiş garantisine ilişkin eleştirilere yanıt veren Karaismailoğlu, "Çanakkale Köprüsü'nden günlük 45 bin araç geçer mi' diyorlar. E zamanı geldiğinde geçecektir tabi. Dün 6 bin araç geçti. Sayılara takılmamak lazım" dedi.

Uğur Gürses: Kur korumalı mevduata ödenecek parayla bu köprü bütçeden yapılabilirdi

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamarınu Twitter'da yaptığı paylaşımla eleştiren T24 ekonomi yazarı Uğur Gürses "Sayılara takılmak lazım" diyerek "Sahi sayıları neden paylaşmıyorsunuz?" diye sordu. Gürses, "Yanlış politikaların üstünü örtmek için 'icat edilen' kur korumalı mevduata ödenecek (bugünkü kur seviyesinden 45 milyar TL) kaynakla bu köprü garanti vermeden bütçeden yapılabilirdi, şişirilmiş avantalar yaratılmazdı" dedi.