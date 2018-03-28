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Bakan Fakıbaba'dan "Aklınızı başınıza alın" diyen çobana: Mesajlarını uygulamaya çalışıyoruz

28 Mart 2018 18:43

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatı konusunda hükümetin politikalarını eleştiren ve ucuz et formülünü anlatarak, "Aklınızı başınıza alın" diyen çobana yanıt verdi. Sosyal medyada paylaştığı videoda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya seslenen ve et ithalatını eleştirerek et fiyatının düşürülmesi için önerilerde bulunan çoban kamuoyunda büyük ilgi gördü. "Fakıbaba canımızı çok sıkıyor" diyerek, "El insaf. Aklınızı biraz başınıza alın" diyen çobanın çağrısına Bakan Fakıbaba'dan yanıt geldi. Fakıbaba, katıldığı bir programda çobanın sözlerine atıf yaparak "Bizim düşündüğümüzü belki birileri söylemiştir" diyerek çobana şöyle seslendi: "Esasında onun mesajlarını uygulamaya çalışıyoruz." Fakıbaba, 300 koyun projesi konusunda da yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

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