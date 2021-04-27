Turizm Bakanı Ersoy: Tüm turizm çalışanları Mayıs sonuna kadar aşılanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 binin üzerinde işletmenin güvenli turizm sertifikası aldığını belirterek, "Türkiye genelinde turizm çalışanlarının hepsini aşılıyoruz. Mayıs sonuna kadar personel aşılanmış olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te bir otelde düzenlenen Türkiye-Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısında konuştu.

Bakan Ersoy toplantı öncesinde Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko ile basın açıklaması yaptı.

Perşembe akşamından itibaren uygulanacak olan tam kapanma sürecinden de bahseden Bakan Ersoy şöyle konuştu:

“Perşembe akşamından itibaren uygulanacak kısıtlamalar turistleri kapsamayacak. Müze ve ören yerlerimiz onlar için açık olacak. Türkiye’de turist olmak avantajlı oluyor. Otellerimiz içerisinde Güvenli Turizm Sertifikasyonları var. Bu sene kriterleri 152’ye çıkardık. Daha fazla kural koyduk. Otellerin tamamı denetleniyor. Ayda en az 4 kere otellerimiz denetleniyor. 3 tanesi haber verilmeden denetleniyor. Türkiye genelinde turizm çalışanlarının hepsini aşılıyoruz. Mayıs sonuna kadar personel aşılanmış olacak. Geçen yıla oranla Türkiye turizm hizmetleri çok daha kontrollü ve daha sağlıklı olarak hizmet sunacak. Türkiye’ye tatile gelip ülkesine dönen turistlerde COVID bulunma ihtimali çok çok düşük çıktı. 10 binlerle ifade edilecek şekilde düşük çıktı. 10 bin üzerinde işletmenin Güvenli Turizm Sertifikasyonuna dahil oldu.”