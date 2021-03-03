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Bakan Çavuşoğlu, Müslüm Gürses ile ilgili anısını anlattı: 'Yok abi, sen bu şarkı gelince uyanıyorsun' dedi

Çavuşoğlu, hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'i, şarkısıyla ilgili hatırasını anlatarak andı

03 Mart 2021 19:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'i, bir uçak yolcuğu esnasında kaydedilen videoda sanatçıyla olan hatırasını anlatarak andı. Bakan'ın Twitter hesabından yayınlanan videoda "Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses'i, bir uçak yolculuğu sırasında kaydedilen, sanatçıyla ilgili bir hatırasını anlattığı videoyla andı.

AA'nın haberine göre, Gürses'in vefatının 8'inci yıl dönümüne ilişkin Çavuşoğlu, Twitter ve Instagram'dan "Seni özlüyoruz. Mekanın cennet olsun Müslüm Baba" mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, bir uçak yolculuğu sırasında Gürses'in şarkılarından birini dinlerken, Gürses'le ilgili bir hatırasını anlattığı sırada kaydedilen videoyu da yayınladı.

Videoda, yıllar önce Alanya'da sebze meyve topladığı yorucu bir günün ardından Ankara'ya gitmek üzere otobüse bindiği sırada Gürses'in "Kara bulutları kaldır aradan oy aman" şarkısı çalarken uyuya kaldığını belirten Çavuşoğlu, yolculuk sırasında uyuyup uyandıkça aynı şarkıya denk geldiğini anlattı.

Çavuşoğlu, muavini çağırıp "Kaseti baştan sona bu şarkıyla mı doldurdunuz?" diye sorması üzerine, muavinin "Yok abi, sen bu şarkı gelince uyanıyorsun" dediğini aktardı.

Uçaktakileri gülümseten bu anısının ardından Çavuşoğlu, Gürses'e Allah'tan rahmet diledi.

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