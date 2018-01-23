Bahçeli'nin vatandaşlık verilmesine tepki gösterdiği robot Sophia, Türkiye'ye geliyor

Dünyanın vatandaşlık alan ilk robotu Sophia, 19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek olan Marketing Meetup'a konuk olacak ve merak edilen soruları yanıtlayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen partisinin grup toplantısında, "Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen, robota dünyada ilk kez vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hakimiyet kurmuştur?" ifadelerini kullanarak Suudi Arabistan'a tepki göstermişti.