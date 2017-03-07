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Bahçeli'den "MHP 16 Nisan'dan sonra bitecek" sözlerine sert tepki

07 Mart 2017 14:51

MHP Lideri Devlet Bahçeli "16 Nisan'da MHP bitecek" söylemlerine partisinin grup toplantısında cevap verdi. "Bre densizler, şuurlarını aldırmış zübüdükzadeler!.." diyen Bahçeli, "Önü kapatılmakla MHP'yi içten içe yıkıp, taarruz eden kaçak ve korkakların fitne fesadına kanacak asla yoktur. Bunlar nereye giderlerse gitsinler, husumetin çıban başları olacaktır. "Bedbahtların siyasi milatları 16 Nisan'da dolacaktır. MHP teslim olmayacaktır. MHP, 16 Nisan'da demokrasi arenasında millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyecektir" ifadesini kullandı.

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