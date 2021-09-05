Bahçeli'nin yanında Bahçeli'nin taklidini yaptı

Öte yandan Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, videoyu paylaşıp dalga geçenlere tepki gösterdi: "Sayın Liderimizin yanında taklit yaptığı için bazı sosyal medya sayfalarında dalga geçilen bu kişi 'Stand-Up, Showmen, komedyen' sanatını icra eden Yunus Yuva isimli Ülküdaşımızdır. Kendisi uzun süredir kanser tedavisi görmektedir. Genel Başkanımızın yüksek toleransı ile gerçekleşen bu gösteri için kendi zihin bozukluğunuzla boşuna yorum yapmayın. Gerçi siz 'Devlet Bahçeli’ye aşı yapan hemşireyi dövdüler' senaryosuna bile inanan beyni sulanmışlarsınız. Size 'Bol bol kocaman yalan söyleyin, yalanı tekrar tekrar söyleyin' diyen göstericiler lazım değil mi? Yunus Yuva isimli Ülküdaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah’tan acil şifalar diliyorum."