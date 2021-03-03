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Gazeteci Topçu: Bahçeli'nin grup konuşmasını canlı yayınlamayan CNN Türk artık sadece Erdoğan'ı yayınlayacak

CNN Türk Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşmasını canlı olarak yayınlamamıştı

03 Mart 2021 13:38

T24 Video Haber Merkezi

Gazeteci Semra Topçu Youtube kanalında yaptığı yayında CNN Türk'ün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşmasını canlı olarak yayınlamamasını yorumladı. CNN Türk'ün Bahçeli'nin konuşmasını canlı yayınlamamasının söz konusu kanalda önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Topçu, "CNN Türk bence karar almış. Artık Erdoğan dışında hiçbir canlı yayını yayınlamayacak" iddiasında bulundu. 

Topçu, "Haber olarak görebilirler. İstedikleri kısmı alıyorlar ve görüyorlar. Canlı yayınladıklarında da kazara bir noktaya gelindiğinde kesiyorlardı zaten" dedi. 

Topçu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ile bu konu arasında ilişki kurarak 'Siz de İnsan Hakları Eylem Planı bizi ilgilendirmiyor' diyeceksiniz bu haberler gördükten sonra" diye konuştu.  

Medyafaresi'nde yer alan haberde her hafta HaberTürk TV ve NTV gibi ana akım medya ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmalarını veren CNN Türk’ün bu hafta yayına girmemesine değinildi. 

Haberde "MHP Genel Başkanı konuşmasını sürdürürken CNN Türk ekranlarından ABD’nin Suudi Veliaht Prens Selman’a yaptırım uygulayıp uygulamayacağını haber yaptı" ifadelerine yer verildi. 

Bahçeli'nin konuşmasını canlı yayınlamamıştı; CNN Türk ile ilgili flaş iddia

Bahçeli'nin konuşmasını canlı yayınlamayan CNN Türk ile ilgili "Artık Erdoğan dışında yayınlamayacak" iddiası

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