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Bahçeli'nin izniyle taklidini yapan komedyen Yunus Yuva: Dalga geçenler önce kendisiyle dalga geçsin

"Birçok kişi üzülüp yorumları kaldırdı"

06 Eylül 2021 14:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında yaptığı Devlet Bahçeli taklidiyle sosyal medyada gündem olan kanser hastası komedyen Yunus Yuva, eleştirilere yanıt verdi. Yuva "Dalga geçenler önce kendisiyle dalga geçsin" dedi. 
 
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası komedyen Yunus Yuva, 3 yıl önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğinde, iznini alarak taklidini yaptı. Yuva, Bahçeli’nin taklidini yaptığı görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, çok sayıda olumsuz yorum aldı. Görüntülerle ilgili Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, videonun Bahçeli’nin yüksek toleransı sonrası çekildiğini belirterek, kanser tedavisi gören Yuva’yı destekledi.

"Dalga geçenler önce kendisiyle dalga geçsin"

Komedyen Yunus Yuva ise 3 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ve gösteri yapamadığını kaydetti. Sağlıklı zamanlarında sık sık Bahçeli'nin taklidini yaptığını anlatan Yuva, "Genel Başkanımız çok hoşgörülü birisi olduğu için, her yanına gittiğimde mutlaka kendisinden müsaade alıp taklidini yaparım. 100’ün üzerinde taklit yapma yeteneğim var. Aynı zamanda ressamım. Kimsenin bilmediği yönlerim var. Çekilen videolarla dalga geçenler önce kendisiyle dalga geçsin. Cesaretleri varsa Devlet Bahçeli’nin yanına gidip tatlı dille yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar" dedi.

"Birçok kişi üzülüp yorumları kaldırdı"

Hastalığının duyulmasının ardından olumsuz yorumların azaldığını belirten Yunus Yuva, "Kanser hastası olduğumu öğrenen birçok kişi üzülüp yorumlarını kaldırdı. Genel başkanımızın bana karşı ayrı bir sevgisi, benim de ona karşı ayrı bir sevgim var. Manevi oğluyum diyebilirim. Ben ülkücü bir komedyenim. Kötü söz sahibinindir. İsteyen herkes istediği yorumu yapabilir" diye konuştu.
 
TIKLAYIN - Bahçeli'nin yanında Bahçeli'nin taklidini yaptı
 
Kaynak: DHA
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