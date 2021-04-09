“Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da büyükşehri alacağız” diyen AKP'li Yılmaz: Sözlerim çarpıtıldı

İfadeleri tepki çeken Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Demokrasinin en güzel kazanımlarından olan seçim ortamında, rekabet içinde olmak ve kazanma isteği kadar doğal bir durum yoktur. Kazanmak, motivasyonu; motivasyon kazanma isteğini arttırır. Milletimizin üstünde bir güç tanımadık bugüne kadar. Sözlerimi cımbızlayarak, çarpıtmaya çalışanlara, ahlaksız fikirlerine, ne maksatla söylendiği belli olan sözlerimde vücut arayanlara tavsiyem: laf üretmek yerine iş üretin."

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