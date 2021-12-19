Bağımsız Maden İş'den açıklama: Polyak Maden İşletmesi, yaşanan bu kaza sonrası riskli durumunu koruyor

İzmir'in Kınık ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen maden ocağındaki patlamaya ilişkin Bağımsız Maden İş Sendikası Yönetim Kurulu basın açıklaması yaparak, "Polyak Maden İşletmesi, yaşanan bu kaza sonrası riskli durumunu korumaktadır. Bu çalışanların her biri açısından yaralanma ve ölüm riski anlamına gelmektedir" uyarısında bulunuldu.

Kınık ilçesinde bulunan Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Ve Tic. A.Ş'ye ait kömür ocağında dün akşam saatlerinde metan gazı patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda 51 işçi yaralandı. Bağımsız Maden İş Sendikası Yönetim Kurulu tarafından bugün konuya dair detaylı bir basın açıklaması yapıldı.

"Bu uyarımıza Türkiye halkı şahit olsun"

Riskler nedeniyle işletmenin Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı müfettişlerince ayrıntılı bir denetimden geçirilmeden, denetçilerden çalışılabilir izini alınmadan işçilerin üretime başlatılmasının çok büyük sakıncalar taşıdığına dikkat çekilen sendika sözcüsü, açıklamada şunları söyledi:

"18 Aralık Saat 21.30’da Kınık Elmadere Köyü’nde Kurulu bulunan Polyak Maden İşletmesi’nde vardiya üçte (Paşa) CO2 üretim ayağında, pis hava çıkışında yaşanan iş kazasından bizim tespit etmiş olduğumuz 51 madenci işçi kardeşimiz yaralanmıştır. Yaralı madencilerin yarısı çeşitli yerlerinden çeşitli derecelerde yanarak yaralanmıştır. Kol, parmak kırıkları, beyin kanaması geçirenler söz konusudur. Yaralı madenci kardeşlerimiz Soma, Kınık, Bergama Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmıştır. İki madenci kardeşimiz durumları ağır olması sebebiyle İzmir Bozyaka Devlet Hastanes'ne sevk edilmiştir.

Polyak Maden İşletmesi, yaşanan bu kaza sonrası riskli durumunu korumaktadır. Bu çalışanların her biri açısından yaralanma ve ölüm riski anlamına gelmektedir. Bu nedenle işletmenin Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı müfettişlerince ayrıntılı bir denetimden geçirilmeden, denetçilerden çalışılabilir izini alınmadan işçilerin üretime başlatılması çok büyük sakınca taşımaktadır. Bu denetimler yapılmadan yaşanacak her türlü üzücü olayın sorumluluğu işletme yöneticilerine, bilirkişilere, Çalışma ve Enerji Bakanlığı'na aittir. Bu uyarımıza Türkiye halkı şahit olsun.

İşletme içerisinde, işletme yönetimin kayırma, tehdit pratikleriyle toplu sözleşme tarafı yapılmış Hak-İş/Öz Maden-İş Sendikası, hiçbir İş Güvenliği denetimlerine tabi olmamış, işçiler lehine işletme yöneticilerini uyarmamıştır. Patronların sopası gibi davranan sarı sendikacılık, işçilerin hayatının tehlikeye atılmasının önünü açmaktadır."