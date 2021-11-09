Bağdat sokaklarında askerden zırhlı araçla 'drift'

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Irak'ın başkenti Bağdat'a bir askerin, zırhlı personel taşıyıcı araçla 'drift' yapması sosyal medyada ilgi gördü.
Ancak olay, ordu kurmaylarının tepkisi çekti. Askerin bağlı olduğu birliğin komutanları, yazılı açıklamayla kamuoyuna bu eylemin cezasız kalmayacağını duyurdu.
Açıklamada ayrıca, askerin görevini aksatıp aksatmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Irak ordusundan üst düzey bir komutan, Middle East in 24 News'e açıklamasında askerin, ülkenin askeri personelinin 'en yüksek askeri disiplin ve sorumluluk bilincine' sahip olmayan bir 'çürük elma' olduğunu belirtti.
Yerel basına göre asker, pazar günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik suikast girişiminin ardından başkente intikal eden takviye güçlere bağlıydı.