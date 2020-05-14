Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'ndan itiraf: Kıskanmıyor değilim...

Eşi Sinem Kobal 4 aylık hamile olan ve baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, ATV'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'i sunarken samimi bir itirafta bulundu. İmirzalıoğlu, yarışmacı ile sohbetinde "Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum." dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın dört aylık hamile olmasıyla birlikte babalık heyecanı yaşıyor.

İmirzalıoğlu, önceki akşam ekranlarda gülümseten bir itirafta bulunarak şunları söyledi:

"Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum."

Oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu dört yıl önce Cunda Adası'nda evlenmişti.

Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal'ın, 15 haftalık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.