Anne olduğu için işten çıkarılan muhabir: "Baba olan gazetecilerin işten çıkarıldığını hiç duymadım"

Demirören Haber Ajansı'nda 2,5 yıldır telifli olarak çalışan muhabir Zeynep Irmak Öcal, anne olduğu gerekçesiyle işten çıkarılma sürecini T24'e anlattı.



Zeynep Irmak Öcal "Biz anne oluyoruz, siz de baba oluyorsunuz. 'Baba oldunuz, çocuğunuz hastalanır' diye işten atılan bir erkek gazeteciyi hiç duymadım" dedi.

Karşı karşıya kaldığı ayrımcılıkla ilgili de Öcal "Düşüncenin saçmalığına mı emeklerime mi yanayım. Neye uğradığımı şaşırdım. Bizim iş yapamayacağımızı düşünen bazı erkekler, bazı erkek yöneticiler maalesef. Bizim mesleğimizin yoğunluğu ile hiçbir problemimiz yok. Ben dört sene bu işin okulunu okudum. Yıllarca bu işi yaptım. İşimizi layıkıyla yapıyoruz. Bazı erkeklerden daha iyi yaptığımızı da düşünüyorum. Hiç değer görmemişim meğer, ona üzülüyorum" dedi.

Irmak DHA Genel Müdürü Celal Korkut'la işten çıkarılma diyaloğunu da şöyle anlattı:



"Siz doğum iznindesiniz. İşe geri dönmenizi istemiyoruz. Süt izniniz olur, çocuğunuz hastalanır, izin almanız gerekir. Sahada aktif görev alamayacağınızı düşünüyorum. Ben de 'bunlar sizce mantıklı bir gerekçe mi, bunlar bir varsayım' dedim. 'Bunu sizinle tartışmak istemiyorum' yanıtını aldım. Ben de 'İnşallah benden daha iyisini bulursunuz. Hakkım size haramdır' diyerek telefonu kapattım."



İşten çıkarıldığını duyduğu an "Elim ayağım boşaldı. Üzüldüm, kırıldım" diyen muhabir Öcal, çocuğunun da gerilimden etkilendiğini söyledi.



Daha önce işten çıkarılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Öcal, izin kullandığı 4 ay boyunca kurumun Whatsapp gruplarında kalmaya devam ettiğini aktardı.