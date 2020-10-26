Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert sözler: Cehenneme git!

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka hitaben yaptığı konuşmada Dağlık Karabağ'daki çatışmanın seyrinden bahsederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için de "Cehenneme git" ifadesini kullandı. Aliyev Paşinyan'a Cebrail ilini kast ederek "Cebrail'e yol çekiyordun Paşinyan ne oldu, hani bu yol, Şuşa'da Parlamento binası dikiyordun ne oldu? Cehenneme git" dedi.

Hem Ermenistanlıların hem de Azerbaycanlıların yavaş yavaş bir yerde yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyleyen Aliyev, "Ermenistan istiyor ki bizi oradan kovsun, ondan sonra etnik temizleme yapsın, ondan sonra bizim abidelerimizi Ermenileştirsin, sonra hariçten Ermenileri getirsin oraya... Cebrail'e yol çekiyordun Paşinyan ne oldu, hani bu yol, Şuşa'da Parlamento binası dikiyordun ne oldu? Cehenneme git" diye konuştu.

Aliyev hiçbir kuvvetin yollarından döndüremeyeceğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkesin üçüncü defa bozulmasına ilişkin de "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir?" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın ateşkesi 3. kez bozmasına ilişkin "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu" diye konuştu.

Aliyev ayrıca "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir?" ifadesini kullandı.

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