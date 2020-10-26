Aliyev: Dışardan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada göreceksiniz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkesin üçüncü defa bozulmasına ilişkin "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir?" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın ateşkesi 3. kez bozmasına ilişkin "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu" dedi.

Aliyev ayrıca "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir?" dedi.

"Dışardan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada göreceksiniz"

Aliyev, TSK'ya ait F-16'ların operasyonlara katıldığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Bizdeki Türk F-16'lar tatbikat için gelenler. Ancak bize dışardan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar. Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?"

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 08.05'te geçici insani ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirdiği duyuruldu.