Ayşenur Arslan'dan Emine Erdoğan'a tepki: Bu kadar mı hayattan, dünyadan, geçmişinden, bugünden kopar

Gazeteci Ayşenur Arslan, Emine Erdoğan'ın tasarruf konuşmasına tepki gösterdi. Arslan, "Yani bu ülkede First Lady bu kadar mı hayattan, dünyadan, geçmişinden, bugünden kopar" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ayşenur Arslan, Halk TV'de yayınlanan 'Medya Mahallesi' programında Emine Erdoğan'ın tasarruf konusundaki "Gelin hep birlikte basit önlemler alalım. Alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim" sözlerine tepki gösterdi.

Arslan, Emine Erdoğan'ın aşure ayında mutfakta çekilen fotoğrafına yorum yaparak musluğun fiyatının asgari ücretten fazla olduğuna dikkat çekerek "O saraydaki First Lady! Saraydaki First Lady ya diyor ki porsiyonlarınızı küçültün! Yani bu ülkede First Lady bu kadar mı hayattan dünyadan geçmişinden bugünden kopar. Ne demek porsiyonları küçültün, makul öneriler verilebilir belki onları da tartışırız burada ama porsiyonları küçültün ne demek?" dedi.

