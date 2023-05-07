T24 LogoT24 Logo

Ayrık Otu

Deprem bölgesinde kadın yaşam alanları nasıl kurulur?

"Drag queen’lik bana yetmedi; Göbeğim var, bacağım kalın, kötü de kokuyorum; Gittiğim her yerde ötekiyim"

“Trans bir kadın olarak AKP iktidardayken milletvekili adayı olabileceğimi düşünmüyordum”

Trans kadınlar dertlerini nerede ve nasıl ifade edecekler?

Tedavisi olmayan otizm, neden multi milyon dolarlık bir sektör?

Şarkının şiddeti olur mu?

"Kahrolsun diyet kültürü, şişman olmam kimseye zorbalık hakkı tanımaz!"

“Sadece Müslüman kimliğimle örgütlendiğim yerde tatmin olamadım”

"Öfkeliyiz, yastayız, feminist isyandayız!"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24