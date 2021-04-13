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CHP'li Aykut Erdoğdu, Moda sahilinin kapanan yolunu paylaştı: Hiçbir imtiyazlı sınıf kapatamaz, bu ister tarikat ister özel kulüp olsun

"Kıyılar kamu malıdır ve halka kapatılamaz"

13 Nisan 2021 10:53

T24 Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda sahil şeridinde yer alan bir özel kulübün sahildeki yaya yolunu kapatmasına tepki gösterdi. 

Kendi çektiği ve tepkisini dile getirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğdu, "İnsanlar bu imtiyazlara ayrıcalıklara inciniyorlar. Kendilerini dışlanmış hissediyorlar" dedi.

Erdoğdu, videoyu "Başta Moda Deniz Kulübü Üyeleri olmak üzere hiç kimsenin kalbini kırmak duygularını incitmek istemem... Ancak kıyılar kamu malıdır ve halka kapatılamaz... Hiçbir imtiyazlı sınıf kapatamaz... Bu ister tarikat ister özel kulüp olsun... Olmaz..." ifadeleriyle paylaştı. 

 
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