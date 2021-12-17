Ayhan Bilgen: Yeni oluşumumuz sadece Türkiye'yi değil, bölgesel değişimi hedefleyecek; çünkü Türkiye siyasetinin üçüncü değişim dönemine giriyoruz

HDP’den resmen istifa eden ve yeni bir oluşum için yola çıkan eski HDP milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP ile yolarının neden ayrıldığına ilişki soruya "7 Haziran'da aldığınız yüzde 13'le tek başınıza ülkeyi yönetemeyeceğiniz belliydi. O dönem aldığımız karar sorunluydu. HDP 7 Haziran'dan sonra güven alanını genişletmeliydi" diye cevap verdi.

"HDP cesur adımlar atmalı derken neyi kastediyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Ayhan Bilgen, "Millet İttifak'ı BBP ile birlikte fotoğraf vermekten çekinmiyor. Ama HDP ile görünmekten çekiniyor ise HDP'nin insanların kaygı ve korkularını giderecek bir güven beyanına ihtiyacı var" dedi.

Ayhan Bilgen, "İyi Parti, MHP'den koptu ama toplamda Türk milliyetçiliği Türk siyasetini kuşatmış durumda. Bu muhalefetin rotasını da etkiliyor. Bu bir büyüme stratejisidir. CHP'de oyları yükselmiyor ama etki alanı genişliyor. O zaman HDP'nin de kendine özgü bir formül bulması ve demokratik merkeze oturması gerek" dedi.



Dünyada küresel bir kriz ve dönüşüm yaşandığını söyleyen Bilgen, Türkiye siyasetinde geçmişte yaşanan değişimleri hatırlatarak "Türkiye siyasetinin üçüncü değişim dönemine giriyoruz. Türkiye'deki gelişmeler yeni bir kurucu iradeyi zorunlu kılıyor" dedi.

Bilgen, "Türklerin ve Kürtlerin en az bedeli ödeyeceği bir sürecin inşası için iktidara da muhalefete de sorumluluk düşüyor. Kürt sorununun çözümü için beni yıpratacak olsa bile her türlü diyaloğun içinde yer alırım" diye konuştu.

Ayhan Bilgen, önümüzdeki seçimlerin bir kader oylaması olup olmadığına ilişkin soruya "Güçlü bir alternatif olmazsa mevcut iktidarı arar olabiliriz” diye yanıt verdi.

Yeni oluşum için isim arayışlarının devam ettiğini dile getiren Bilgen, kurulacak olan hareketin sadece Türkiye'yi değil Suriye, Irak'ın da içinde olduğu bölgesel bir oluşum olacağını söyledi. Bilgen, "Türkiye'de değişim isteniyorsa bu sadece içerde yapılacaklarla olup bitemez. Bunun için bölgesel bir değişime ihtiyaç var" dedi.

Ayhan Bilgen yakın zamanda Suriye ve Irak'taki bölgesel liderlerle de görüşmeyi planladıklarını anlattı.

Kendisine yönelik gözaltı, tutuklamalar ve kayyım kararına rağmen mevcut iktidarın kurucu isimlerinden Bülent Arınç ile niye görüştü sorusuna yanıt veren Bilgen, "Siyaset öfke ile yapılmaz" cevabını verdi.

Bülent Arınç ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin soruya yanıt veren Bilgen, "Türkiye siyasetinde gerçekleri söylemek bazen dışlanmaya sebebiyet verse de ahlaki sorumluluktur. Sayın Arınç'ın da ben bu konuda cesur çıkışları olan bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Mahalleler arasında köprüler kurmamız gerekiyor" diye konuştu.

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen, Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.