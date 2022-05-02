T24 LogoT24 Logo
Haberler

Aydınlı pazarcı: "Bende üç çocuk var, bayram kıyafeti almadım"

"Kazancı bırak, mazot parasını çıkaramıyoruz”

02 Mayıs 2022 12:04

Ekonomik kriz, bayram pazarlarını da olumsuz etkiledi. Aydın’ın Karacasu ilçesinde arife günü kurulan pazarın esnafı da bayram alışverişinde umduğunu bulamadı.

Pazar kıyafet satan Süleyman Karlıdağ, “Çok kriz gördük ama böyle bir şeyle karşılaşmadım. Mazot fiyatlarının bu derece katlandığını görmedim. Mazot beş kat arttı, ürünler yüzde 100 zamlandı. Kazancı bırak, mazot parasını çıkaramıyoruz” dedi.

Bir başka pazarcı Şerife Çoşan ise “Millet şu an kıyafeti düşünemiyor, yiyecek üzerinde duruyor. Bende üç çocuk var, bayram kıyafeti almadım” diye konuştu.

Karacasu’da arife günü kurulan bayram pazarında esnaf da vatandaşlar da artan fiyatlardan şikayet etti.

Kaynak: ANKA Haber Ajansı

Ekonomik krizAydınlı Pazarcıbayram kıyafeti almadım

Diğer Videolar

Emekli Tuğgeneral Solmaztürk: Van Valiliği'nin dünyadan haberi yok, taş atılıyorsa niye kimsenin kafasında başlık yok

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Çağlayan'da hasta tutukluların yakınlarına polis müdahalesi: 6 kişi gözaltına alındı

CHP'li Girgin Bakan Nebati'ye fotoğraf gösterdi: Kur Korumalı Mevduat'a 40 milyar lira var, gece görüşlü helikoptere para yok

Marmaris'teki yangın havadan böyle görüntülendi

AKM'de Emine Erdoğan'ın mesajı okundu, seyirciler durumu protesto etti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24