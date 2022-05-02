Aydınlı pazarcı: "Bende üç çocuk var, bayram kıyafeti almadım"

Ekonomik kriz, bayram pazarlarını da olumsuz etkiledi. Aydın’ın Karacasu ilçesinde arife günü kurulan pazarın esnafı da bayram alışverişinde umduğunu bulamadı.

Pazar kıyafet satan Süleyman Karlıdağ, “Çok kriz gördük ama böyle bir şeyle karşılaşmadım. Mazot fiyatlarının bu derece katlandığını görmedim. Mazot beş kat arttı, ürünler yüzde 100 zamlandı. Kazancı bırak, mazot parasını çıkaramıyoruz” dedi.

Bir başka pazarcı Şerife Çoşan ise “Millet şu an kıyafeti düşünemiyor, yiyecek üzerinde duruyor. Bende üç çocuk var, bayram kıyafeti almadım” diye konuştu.

Karacasu’da arife günü kurulan bayram pazarında esnaf da vatandaşlar da artan fiyatlardan şikayet etti.





Kaynak: ANKA Haber Ajansı