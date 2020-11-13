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Aydın ve sanatçılardan, Soma ve Ermenek'teki madencilere videolu destek akını: Madenciyle yürüyorum

Birçok sanatçı, aydın ve yazar da sosyal medya hesabından yazdıkları mesajlarla madencilere desteklerini açıkladı

13 Kasım 2020 09:25

Maaş ve tazminat haklarını alamadıkları için eylem yapan Manisa'nın Soma, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki madencilere, sanat dünyasından destek geldi.

Sosyal medyada başlatılan #MadenciyleYürüyorum kampanyasına destek veren sanatçı ve yazarlar, madencilerin taleplerini dile getirerek, seslerinin hükümet tarafından duyulmasını ve haklarının teslim edilmesini istedi. 

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, yazar Ahmet Ümit, Murat Uyurkulak, yönetmen Onur Saylak, Suavi, Levent Üzümcü, TİP Milletvekili Barış Atay, Yeşim Salkım, Pelin Batu, Öykü Serter ve daha birçok ismin sosyal medyadan paylaştığı destek videoları, kısa sürede gündem oluşturdu. 

Öte yandan videolu mesajların yanı sıra birçok sanatçı, aydın ve yazar da sosyal medya hesabından yazdıkları mesajlarla madencilere desteklerini açıkladı. 

 

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