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Aydın Ünal'dan TRT'ye: Gazeteci kılığındaki FETÖ artığı alçakların itibar suikastlerine boyun eğip emekçilerin ekmeğine dokunmayın efendiler!

"TRT alt yazılarındaki hatalar kanaatimce tamamen insanidir"

06 Kasım 2020 10:38

TRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Satır Başı' programında “Azerbaycan sivillere saldırıyor" şeklinde verilen KJ sonrası tartışma devam ediyor. Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, söz konusu KJ hatasıyla ilgili TRT'yer seslendi. 

"TRT alt yazılarındaki hatalar kanaatimce tamamen insanidir" diyen Ünal, "TRT yönetimine de bir tavsiye: Gazeteci kılığındaki FETÖ artığı alçakların itibar suikastlerine boyun eğip insani hatalar yapan emekçilerin ekmeğine dokunmayın efendiler!" diye seslendi. 

Ünal, "Bazen bir metni 10 ayrı kişi okur, yine de gözden kaçan hata olur (başıma çok geldi) Hızlı yazılan kısa metinde hata riski yüksektir. TRT alt yazılarındaki hatalar kanaatimce tamamen insanidir. Basit insani hataları bile FETÖ’ye bağlamak, sadece mücadeleyi sulandırma amaçlıdır" dedi.

Söz konusu KJ'yi yazan personelin işine son verilirken, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren konuyla ilgili soruşturma da başlatıldığını açıkladı. 

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