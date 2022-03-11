Aydın Sezer: Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a Antalya’da uluslararası platform sunmuş oldu

Rusya'daki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Aydın Sezer, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin öncülüğünde yapılan Ukrayna-Rusya görüşmeleri için "Kremlin Türkiye'nin tarafsızlığını satın aldı" dedi. Türkiye'nin Batı ve Rusya arasında tarafsız kalmaya çalışan bir dış politika izlediğini söyleyen Sezer, "24 Şubat'a kadar Ukrayna'yı Rusya'ya karşı cesaretlendiren bir ülke konumundan 24'ünden itibaren her iki boyutta da tarafsızlığını koruyan bir konuma geçtik. Kremlin bunu satın aldı" dedi.

Antalya'daki toplantının Türkiye diplomasisi için çok büyük bir başarı olduğunu ancak beklentilerin yükseltildiğini belirten Sezer, toplantının ardından Lavrov'un yaptığı basın toplantısına dikkat çekerek "Aslında Türkiye'nin Lavrov'a ve Rusya'ya salt bu basın toplantısıyla da çok önemli bir platform sunduğunu da düşünüyorum. Bu nedenle de Rusya Türkiye'ye teşekkür etmeli diye düşünüyorum" diye konuştu.

Sezer, son günlerde Türkiye'nin izlediği politikanın Rusya ve Batı ile ilişkiler konusunda olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişiminin başlamasının 15. gününde, Antalya'da tarafların görüşeceği kritik zirve sona erdi. Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez bugün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov masaya oturdu. Savaştaki tarafların bakanlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

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